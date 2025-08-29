Alman Basını: Rus İHA'ları Almanya'daki ABD ve NATO Silah Rotalarını Gözetliyor

Wirtschaftswoche'nin istihbarat kaynaklarına dayandırılan iddia

Wirtschaftswoche dergisinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, şüpheli Rus insansız hava araçları (İHA) Avrupa'da, özellikle Almanya dahil olmak üzere, ABD ve NATO askeri nakliye rotalarını sistematik şekilde izliyor.

Haberde İHA'ların, cepheye yapılacak silah teslimatları ve mühimmat sevkiyatları hakkında sistematik istihbarat topladığı ve bu verilerin Ukrayna'daki Rus birliklerine doğrudan fayda sağladığı ileri sürüldü.

Ayrıca Rus İHA'larının, Ukraynalı askerlerin eğitim aldığı tesisler de dahil olmak üzere Almanya genelindeki askeri üsleri gözetlediği iddia edildi.

Haber metni, Batılı ülkelerin Şubat 2022'de başlayan savaştan bu yana Ukrayna'ya askeri destek verdiğini hatırlatıyor. Metinde, Almanya'nın 2022'den beri yaklaşık 40 milyar avro tutarında askeri yardım sağlayarak Ukrayna'nın Avrupa'daki en büyük askeri destekçisi haline geldiği belirtiliyor.

Sağlanan destek paketleri arasında Leopard 2 muharebe tankları, Gepard uçaksavar tankları, Marder muharebe araçları ile Patriot ve IRIS-T hava savunma sistemleri gibi gelişmiş silah ve teçhizatların yer aldığı ifade ediliyor.