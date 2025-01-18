Alman Basınında Trump Endişesi: Manşetler Müzakere Ediyor

Alman Medyasında Trump'ın Göreve Dönüş Endişesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak tarihi itibarıyla görevi devralmasına kısa bir süre kala, Alman basınında ciddi endişeler baş gösterdi. Tageszeitung (Taz) gazetesi birinci sayfasında "Amerikan Sapık, 2. bölüm" başlığını atarak, "Korku devam ediyor: Donald Trump geri döndü ve zengin müttefikleriyle birlikte ABD'yi tamamen dönüştürmek istiyor." ifadesine yer verdi.

Görev Değişiklikleri ve İlk Kararlar

Gazetenin iç sayfasında, Trump’ın 20 Ocak'ta göreve başlayacağının altı çizilerek, ilk 24 saat içinde gerçekleştirmek istediği birçok plan ve öncelik belirtildi. Beyaz Saray’a taşınacak olanların arasında yer alan kararname dizisinin, başkanın siyasi gücünü ve kongredeki hızlı yürütme yetkisini tanımladığı ifade edildi.

Haberde, görevini devretmeye hazırlanan mevcut başkan Joe Biden’ın göreve geldiği gün 17 kararname imzaladığı hatırlatıldı.

Trump'ın Planları ve Uluslararası Politikaları

Trump’ın Meksika sınırını hemen kapatma isteği ve buradaki duvarın inşasını sürdürme kararlılığı vurgulandı. Ayrıca yeni başkanın, Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirip Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçladığı, fakat bu konuda detayların azaldığı bilgisi verildi. Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme niyetinin kesin olduğu ileri sürüldü.

ABD’deki başkanlık görevini devralacak Trump’ın, 6 Ocak 2021’de Kongre'yi basanları yurtsever olarak tanımladığı ve onlara affedici bir yaklaşım sergileyeceği haberde belirtildi. Ayrıca, eşcinsellerin orduda ve kadın sporlarına katılımına ilişkin düzenlemelerin yasadan çıkarılması yönünde adım atacağı kaydedildi.

Alman Medyasındaki Diğer Yansımalar

Süddeutsche Zeitung gazetesi "Trump metodu" başlığıyla, "Pazartesi günü ikinci kez başkan olacak. Dünyanın yarısı onun karşısında titriyor. Ancak birçokları için de muazzam bir çekiciliği var." değerlendirmesinde bulundu. Handelsblatt, Trump ve Elon Musk’ı birlikte golf oynarken gösteren bir görsel ile "Beyaz Saray’da güç kimde?" sorusunu gündeme getirdi.

Der Spiegel dergisi ise kapağında Trump’a yer vererek "İmparator" başlığını kullandı ve iç sayfalarında "Dünya gücü Trump" ifadesi ile eski başkanın daha güçlü ve kararlı bir biçimde Beyaz Saray'a döndüğünü belirtti. Dergi, Trump'ın düşmanlarının, Amerika’nın da inşa ettiği liberal demokrasi olduğunu öne sürdü.