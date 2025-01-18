Alman Basınında Trump Endişesi: Manşetler Müzakere Ediyor

Alman medyası, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralacak olmasının yarattığı endişeleri manşetlere taşıyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:14
Alman Basınında Trump Endişesi: Manşetler Müzakere Ediyor

Alman Medyasında Trump'ın Göreve Dönüş Endişesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak tarihi itibarıyla görevi devralmasına kısa bir süre kala, Alman basınında ciddi endişeler baş gösterdi. Tageszeitung (Taz) gazetesi birinci sayfasında "Amerikan Sapık, 2. bölüm" başlığını atarak, "Korku devam ediyor: Donald Trump geri döndü ve zengin müttefikleriyle birlikte ABD'yi tamamen dönüştürmek istiyor." ifadesine yer verdi.

Görev Değişiklikleri ve İlk Kararlar

Gazetenin iç sayfasında, Trump’ın 20 Ocak'ta göreve başlayacağının altı çizilerek, ilk 24 saat içinde gerçekleştirmek istediği birçok plan ve öncelik belirtildi. Beyaz Saray’a taşınacak olanların arasında yer alan kararname dizisinin, başkanın siyasi gücünü ve kongredeki hızlı yürütme yetkisini tanımladığı ifade edildi.

Haberde, görevini devretmeye hazırlanan mevcut başkan Joe Biden’ın göreve geldiği gün 17 kararname imzaladığı hatırlatıldı.

Trump'ın Planları ve Uluslararası Politikaları

Trump’ın Meksika sınırını hemen kapatma isteği ve buradaki duvarın inşasını sürdürme kararlılığı vurgulandı. Ayrıca yeni başkanın, Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirip Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçladığı, fakat bu konuda detayların azaldığı bilgisi verildi. Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme niyetinin kesin olduğu ileri sürüldü.

ABD’deki başkanlık görevini devralacak Trump’ın, 6 Ocak 2021’de Kongre'yi basanları yurtsever olarak tanımladığı ve onlara affedici bir yaklaşım sergileyeceği haberde belirtildi. Ayrıca, eşcinsellerin orduda ve kadın sporlarına katılımına ilişkin düzenlemelerin yasadan çıkarılması yönünde adım atacağı kaydedildi.

Alman Medyasındaki Diğer Yansımalar

Süddeutsche Zeitung gazetesi "Trump metodu" başlığıyla, "Pazartesi günü ikinci kez başkan olacak. Dünyanın yarısı onun karşısında titriyor. Ancak birçokları için de muazzam bir çekiciliği var." değerlendirmesinde bulundu. Handelsblatt, Trump ve Elon Musk’ı birlikte golf oynarken gösteren bir görsel ile "Beyaz Saray’da güç kimde?" sorusunu gündeme getirdi.

Der Spiegel dergisi ise kapağında Trump’a yer vererek "İmparator" başlığını kullandı ve iç sayfalarında "Dünya gücü Trump" ifadesi ile eski başkanın daha güçlü ve kararlı bir biçimde Beyaz Saray'a döndüğünü belirtti. Dergi, Trump'ın düşmanlarının, Amerika’nın da inşa ettiği liberal demokrasi olduğunu öne sürdü.

İLGİLİ HABERLER

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ocak 2025 Gündem Özeti: CHP Toplantısı ve Spor Müsabakaları
2
Trump'tan Gazze'de Ateşkes Mesajı: 'İyi Bir Yönetimle Sürdüreceğiz'
3
Bakan Yerlikaya: Gençler, Türkiye'nin Geleceğinin Teminatıdır
4
Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
5
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı Berlin'de Tarım İşbirliğini Güçlendirdi
6
Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
7
İstanbul'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı