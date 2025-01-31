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Alman Ekonomisindeki Daralma, İşsizlik Sayısını Artırıyor

Almanya'da işsizlik sayısı 2.993 bine ulaşarak, 10 yıl sonra sembolik 3 milyon seviyesine yaklaştı. Ekonomik belirsizlik artıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:19
Alman Ekonomisindeki Daralma, İşsizlik Sayısını Artırıyor

Alman Ekonomisi Zor Günler Geçiriyor

Alman ekonomisi, son yıllarda yaşadığı büyüme sorunu ile birlikte ciddi bir işsizlik artışıyla karşı karşıya. Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı ocak ayı verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı 186 bin artarak 2 milyon 993 bine yükseldi.

İşsizlik Oranında Endişe Verici Artış

Ocakta mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %6,4 seviyesine ulaştı. Bu yıl için işsiz sayısının, 10 yıl sonra ilk kez sembolik sınır olan 3 milyonu aşabileceği belirtiliyor. Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı ise eylüle göre 11 bin kişi artarak 2,88 milyon oldu.

Son Dönem İşsizlik Rakamları

Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı %6,2 ile son 37 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 0,2 puan artış gösterdi. Ayrıca, iş gücü piyasasında yaklaşık 300 bin çalışan, sipariş eksikliği nedeniyle kısa süreli çalışma yardımı almakta.

Federal İş Ajansı'nın Değerlendirmesi

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, “İstihdam artışı devam ediyor ancak giderek daha fazla ivme kaybediyor,” diyerek mevcut durumu değerlendirdi. Geçen yıl için ortalama işsizlik 178 bin artışla 2,787 milyon olarak belirlendi. 2023'te %5,7 olan ortalama işsizlik oranı %6'ya çıktı.

Ekonomik Belirsizlik ve Çözüm Arayışı

Analistler, Alman ekonomisinin yakın zamanda toparlanma emaresi göstermediği görüşünde. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, “Zayıf ekonomik durum, Alman iş gücü piyasasında gözle görülür izler bırakıyor.” dedi. Heil, ekonominin yeniden canlanması için özel sektör yatırımlarının önemine vurgu yaparak, imalat sanayinin rekabetçi enerji fiyatlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Şirketlerin İş Gücü Kesintileri

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) araştırmalarına göre, sanayi sektörleri iş gücünü azaltma eğilimindedir. Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, “İş gücü piyasasındaki durum gerginliğini koruyor,” şeklinde ifade etti.

Seçim Öncesi Ekonomik Gerçekler

Almanya ekonomisi, artan rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle ikinci yıl küçülme kaydetti. 2025’in ilk çeyreğinde de daralması halinde, teknik resesyona girebileceği belirtiliyor. Hükümet, büyüme beklentisini %1,1'den %0,3'e düşürdü. Ülkede 23 Şubat'ta erken seçimler yapılacak ve bu seçimlerin en önemli gündem maddelerinden birinin ekonomi olması bekleniyor.

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