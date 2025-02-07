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Alman Mahkemeden Elon Musk'ın X'ine Önemli Darbe: Seçim Verileri Erişimi Sağlandı

Almanya'da mahkeme, Elon Musk'ın X platformunun seçim verilerini yayınlamasına karar verdi, dezenformasyonla mücadelede önemli bir adım atıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:11
Alman Mahkemeden Elon Musk'ın X'ine Önemli Darbe: Seçim Verileri Erişimi Sağlandı

Alman Mahkemeden Önemli Karar

Almanya'da Berlin Bölge Mahkemesi, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in, araştırmacıların dezenformasyonu takip edebilmesi için gerekli verileri yayınlamasına hükmetti. Bu karar, 23 Şubat'ta yapılacak ulusal seçimler öncesi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mahkeme Kararının Detayı

Mahkeme, Sivil Haklar Derneği (GFF) ve Democracy Reporting International (DRI) tarafından yapılan acil başvuruyu kabul etti. Davacılar, söz konusu verilere, seçim zamanı yanlış bilgi ve dezenformasyonu takip etmek için ihtiyaç duyduklarını belirtti. Mahkeme kararında, "Verilere erişim için daha fazla beklemek, seçim döneminde başvuranların araştırma projelerini baltalayacaktır" ifadeleri yer aldı.

X'in Yasal Meseleleri

Mahkeme, X'in bilgi talebine yanıt vermemesini de dikkate alarak, ABD merkezli şirketin 6 bin avro yargılama masrafını karşılamasına hükmetti. GFF, bu zaferin araştırma ve demokrasi için kritik olduğunu vurguladı.

Demokrasi için Kritik Adım

GFF avukatı Simone Ruf, "Bu karar, araştırma özgürlüğü ve demokrasimiz için büyük bir başarıdır! İlgili veriye erişim sağlanması, seçimleri etkileme girişimlerine karşı bir engel oluşturacaktır" dedi. Aktivistler, X platformunun verilerine sistematik olarak ulaşamadıklarını vurgulayarak, bu dava ile dijital alanın daha şeffaf hale gelmesini hedeflediklerini ifade ettiler.

Musk ve Avrupa'daki Eleştiriler

ABD'li milyarder Musk son zamanlarda, Avrupa’da aşırı sağcı politik çevrelere verdiği destek ile eleştiriliyor. Musk, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı. Avrupa liderleri, Musk'ı iç işlerine müdahale etmekle suçlarken, bazı AB milletvekilleri onu sosyal medyada aşırı sağ propagandasına yönelik adım atmaya davet etti.

Musk’ın, sosyal medya üzerindeki bazı verileri ücretli hale getirmesi ve bilgilerin yayılımını kısıtlaması, bu konudaki eleştirileri artırmıştı. Ancak bugünkü mahkeme kararı, X platformunun seçim dönemindeki rolünü ve veri şeffaflığını gündeme taşıdı.

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