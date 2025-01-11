Alman Ordusuna Yeni 'Yurt Güvenliği' Birliği Kuruluyor

Alman ordusu, yurt güvenliğini sağlamak için yeni bir birlik oluşturacak. Birlik, altyapı ve askeri tesisleri koruma görevine haiz olacak.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:59
Alman Ordusuna Yeni 'Yurt Güvenliği' Birliği Kuruluyor

Alman Ordusundan Yeni Birlik İlanı

Alman ordusu, ülkedeki altyapı ve önemli askeri tesislerin güvenliğini korumak amacıyla Kara Kuvvetlerine bağlı yeni bir birlik kuracağını duyurdu. Bu karar, Alman Haber ajansı DPA'nın, Kara Kuvvetleri Sözcüsüne dayandırdığı bilgilere göre alındı.

'Yurt Güvenliği' Birliği Neler Yapacak?

Yeni oluşturulacak "yurt güvenliği" birliği, muvazzaf ve yedek askerlerden oluşacak. Birlik, her türlü gerilim, savunma veya kriz anlarında limanlarını, demir yollarını, yük aktarım noktalarını, boru hatlarını, dijital altyapıyı ve askerlerin geçiş güzergahlarını koruma yetkisine sahip olacak.

Ayrıca, bu birlik aracılığıyla Almanya'nın NATO için operasyonel üs ve merkez olma rolünün güvence altına alınması hedefleniyor. Barış dönemlerinde ise birliğe bağlı askerler, afet, salgın ve terör gibi durumlarda görevlendirilebilecek.

Birlik Ne Zaman Faaliyete Geçecek?

Birliğin 1 Nisan tarihinde Kara Kuvvetleri'nin komutası altına alınması planlanmaktadır. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Nisan 2024'te Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) geleceğe hazır olması için orduda yapısal reformlar yapma kararı aldıklarını belirtmiştir.

Pistorius, "Hedefimiz, Alman ordusunun acil durumda, savunma durumunda ve savaş durumunda en iyi şekilde konumlanacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır." diyerek reformların önemine vurgu yaptı.

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