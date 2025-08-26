DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,82 -0,3%
ALTIN
4.462,62 -0,64%
BITCOIN
4.503.297,14 -0,08%

Alman ordusunda 97 personel 'aşırı sağcı' eylemler nedeniyle görevden alındı

Almanya'da 2024'te ordudan 97 personel 'aşırı sağcı' eylemler nedeniyle görevden alındı. 2023'te bu sayı 62, geçen yıl 280 şüpheli vaka kayda geçti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:54
Alman ordusunda 97 personel 'aşırı sağcı' eylemler nedeniyle görevden alındı

Alman ordusunda 2024'te 97 personel 'aşırı sağcı' eylemler nedeniyle görevden alındı

Bakanlık yanıtta rakamları paylaştı

Federal Mecliste Sol Partili bir milletvekilinin soru önergesine Federal Savunma Bakanlığınca verilen yanıtta, 2024 yılında ordudan 97 askeri personelin "aşırı sağcı" eylemler nedeniyle görevden alındığı bildirildi.

Aynı açıklamada, bu sayının bir önceki yıl olan 2023'te 62 olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca geçen yıl toplam 280 şüpheli "aşırı sağcı" vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu vakalar arasında "Hitler selamları, ırkçı söylemler, aşırı sağcı şarkılar söylenmesi" gibi eylemler yer aldı.

Yetkililer, soru ve cevap süreciyle birlikte ordudaki aşırı sağcı eğilimlerin takibinin sürdüğünü belirtti.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Kenya'da Boni Ormanı Operasyonu: Eş-Şebab'ın 5 Üyesi Öldürüldü
3
Ukrayna, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda 'Ukrayna-Benelüks formatı'nı başlattı
4
Antalyaspor Dario Saric’i 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
5
Hakan Fidan Dublin'de Senatör Alison Comyn ile Görüştü
6
İsrail ordusu: Nasır Hastanesi saldırısı 'kamerayı vurmak' için yapıldı — 5 gazeteci öldü
7
Bursa'da Operasyon: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025