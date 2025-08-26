Alman ordusunda 97 personel 'aşırı sağcı' eylemler nedeniyle görevden alındı

Alman ordusunda 2024'te 97 personel 'aşırı sağcı' eylemler nedeniyle görevden alındı

Bakanlık yanıtta rakamları paylaştı

Federal Mecliste Sol Partili bir milletvekilinin soru önergesine Federal Savunma Bakanlığınca verilen yanıtta, 2024 yılında ordudan 97 askeri personelin "aşırı sağcı" eylemler nedeniyle görevden alındığı bildirildi.

Aynı açıklamada, bu sayının bir önceki yıl olan 2023'te 62 olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca geçen yıl toplam 280 şüpheli "aşırı sağcı" vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu vakalar arasında "Hitler selamları, ırkçı söylemler, aşırı sağcı şarkılar söylenmesi" gibi eylemler yer aldı.

Yetkililer, soru ve cevap süreciyle birlikte ordudaki aşırı sağcı eğilimlerin takibinin sürdüğünü belirtti.