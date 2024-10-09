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Alman Polisi Greta Thunberg'in Filistin Yanlısı Gösterilere Katılımını Engelledi

Almanya'nın Dortmund şehrinde Greta Thunberg'in katılacağı Filistin yanlısı gösteriler, polis tarafından dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:51
Alman Polisi Greta Thunberg'in Filistin Yanlısı Gösterilere Katılımını Engelledi

Greta Thunberg'in Filistin Yanlısı Gösterilere Katılımı Engellendi

Almanya’nın Dortmund şehrinde, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in katılımıyla planlanan Filistin yanlısı gösteriler, Alman polisi tarafından engellendi. Polis, Thunberg'in katılımının güvenliğinden endişe ederek, düzenlenen kampı dağıttı.

Polis Yasağı ve Siyasal Tepkiler

Haber kaynaklarına göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin parlamento grubunun iç politika sözcüsü Alexander Throm, Thunberg’e gösterilere katılma yasağı getirilmesi gerektiğini savundu. Throm, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, bakanlıkların "Yahudi düşmanlarına" yasak getirmesi gerektiğini belirtti ve şunları ekledi: "Buraya İsrail aleyhinde propaganda yapmak ve polisimizi karalamak için gelenlerin Almanya'da yeri yoktur."

Polisten Gelen Açıklama

Dortmund Üniversitesi çevresinde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin yapıldığı kamp, Thunberg'in katılımı gerekçesiyle dağıtıldı. Polis, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Thunberg ismiyle bağlantılı son olayların, onun şiddet içeren bir katılımcı olarak değerlendirilmesine yol açtığını" ifade etti.

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