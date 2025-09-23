Almanların Çoğunluğu Gazze'deki Eylemleri 'Soykırım' Olarak Nitelendiriyor

Araştırma bulguları

Küresel veri ve analiz grubu YouGov'un Gazze'deki savaşa ilişkin çeşitli uluslararası anketlerden derlediği verilere göre Alman kamuoyunda belirgin bir görüş öne çıkıyor.

%62 oranındaki kitlenin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirdiği görülüyor. Buna karşın %17 bu tanımlamaya katılmıyor; %21 ise yorum yapmak istemiyor.

Aynı araştırmada, Almanların %44'ünün Filistin'in bağımsız devlet olarak tanınmasını desteklediği; yalnızca %23'ünün tanınmaya karşı olduğu bildirildi.

Zamana yayılan eğilim ve karşılaştırma

Geçmiş araştırmalar, İsrail karşıtlığının zaman içinde arttığına işaret ediyor. Ağustos ayında yapılan ölçümde Almanların %67'si İsrail hakkında (kısmen) olumsuz görüşe sahip olduğunu belirtmiş; bu oran İngiltere, İtalya (%69) ve Fransa (%62) ile benzer seviyelerde seyrediyor.