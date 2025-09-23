Almanların Çoğunluğu Gazze'deki Eylemleri 'Soykırım' Olarak Nitelendiriyor

YouGov verilerine göre Almanların %62'si İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak görüyor; %44 ise Filistin'in devlet olarak tanınmasını destekliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:05
Araştırma bulguları

Küresel veri ve analiz grubu YouGov'un Gazze'deki savaşa ilişkin çeşitli uluslararası anketlerden derlediği verilere göre Alman kamuoyunda belirgin bir görüş öne çıkıyor.

%62 oranındaki kitlenin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirdiği görülüyor. Buna karşın %17 bu tanımlamaya katılmıyor; %21 ise yorum yapmak istemiyor.

Aynı araştırmada, Almanların %44'ünün Filistin'in bağımsız devlet olarak tanınmasını desteklediği; yalnızca %23'ünün tanınmaya karşı olduğu bildirildi.

Zamana yayılan eğilim ve karşılaştırma

Geçmiş araştırmalar, İsrail karşıtlığının zaman içinde arttığına işaret ediyor. Ağustos ayında yapılan ölçümde Almanların %67'si İsrail hakkında (kısmen) olumsuz görüşe sahip olduğunu belirtmiş; bu oran İngiltere, İtalya (%69) ve Fransa (%62) ile benzer seviyelerde seyrediyor.

