Almanya, 23 Şubat'ta Yeni Seçim Yasası ve 53 Türk Aday ile Seçime Gidiyor

Almanya, 23 Şubat 2024 tarihinde erken genel seçime gidecek. Yeni seçim yasasına göre milletvekili sayısı 630 ile sınırlanacak ve 4 bin 506 aday arasında 53 Türk kökenli isim de yer alacak.

Cüneyt Karadağ imzasıyla yayınlanan haberde, Almanya'daki seçmenlerin iki oy kullanacağı belirtildi. Birinci oy, doğrudan seçim bölgesindeki adaya; ikinci oy ise partiye verilecek. Ülke genelinde 59,2 milyon seçmen bulunuyor.

Seçimlerde bazı adaylar, 299 seçim bölgesinden doğrudan, diğerleri ise partilerin eyalet listelerinden Federal Meclis'e girmeyi hedefliyor. Kenan Kolat, Almanya Türk Toplumu Seçim Koordinatörü, yeni yasayla birlikte partilere verilen oyların daha önemli hale geldiğini vurguladı. Kolat, vatandaşların ikinci oylarıyla hangi partinin iktidara gelmesini istediklerini belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bavyera eyaletini örnek gösteren Kolat, burada Hristiyan Birlik Partisi'nin (CSU) tüm seçim bölgelerini kazanmasına rağmen ikinci oylarda alınan oy oranlarına göre milletvekili dağılımının değişeceğini ifade etti.

Türk kökenli seçmenlerin seçimlere katılım oranının %30 civarında olduğu tahmin edilirken, bu oranın %60-70'lere çıkarılmasının önemli bir fırsat yaratacağını belirtti.

Almanya’da mevcut olan %5 barajı, bir partinin bu eşiği aşması halinde Federal Meclis'e girmesine olanak sağlarken, doğrudan kazanılan 3 vekillik ile barajı aşmadan da parlamentoya girebilme imkânı sunuluyor.

53 Türk Kökenli Aday Yarışacak

23 Şubat’taki seçime 29 parti katılırken, Sosyal Demokrat Parti (SPD), 21 Türk kökenli aday ile en çok temsil eden parti oldu. 53 Türk kökenli aday, Federal Meclis'e girmek için mücadele edecek.

Öne çıkan adaylar arasında SPD'den Hakan Demir, Aydan Özoğuz, ve Mahmut Özdemir; CDU'dan Ali Ertan Toprak ve Serap Güler; FDP'den Ömer Erdoğan ve Akif Akyıldız yer alıyor. Ayrıca, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU)’nda Hülya Düber’in ilk Türk kökenli milletvekili adayı olarak seçilme şansı bulunuyor.

Seçim günü yaklaşırken, 53 adaydan 16-18 Türk kökenlinin meclise girmesi bekleniyor.