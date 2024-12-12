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Almanya, Acil Durum Malzemesi Stoklaması için Vatandaşlarını Uyarıyor

Almanya'da, siber tehditler ve elektrik kesintileri nedeniyle evlerde en az 3 gün yetecek acil durum malzemesi bulundurulması önerildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:02
Almanya, Acil Durum Malzemesi Stoklaması için Vatandaşlarını Uyarıyor

Almanya'da Acil Durum Hazırlıkları

Almanya'da kritik altyapıya yönelik artan tehditler ve uzun süreli elektrik kesintileri ihtimali doğrultusunda, vatandaşlara evlerinde en az 3 gün yetecek acil durum malzemesi ve erzak bulundurmaları tavsiye edildi.

Uyarılar Federal Sivil Koruma'dan

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, yerel basına yaptığı açıklamada, Almanya'daki her hanenin tedbir amaçlı olarak üç günlük acil durum malzemesi stoklaması gerektiğini vurguladı. Funk, "Uzun süreli elektrik kesintileri de dahil olmak üzere acil durumlara hazırlıklı olun," diyerek vatandaşları uyardı.

Acil Durum Hazırlığı İçin Öneriler

Funk, hanelerin kişi başına günde en az 1,5 litre su depolaması gerektiğini belirterek, acil durum hazırlığı için detaylı önerilerde bulundu. Ayrıca, konserve yiyeceklerin saklanmasının önemine dikkat çekti.

Siber Saldırılara Dikkat

Ülkede siber saldırı haberlerinin artmasıyla birlikte, Federal Sivil Savunma ve Afet Yardım Ofisi, olası kriz ve felaketlere yanıt vermek üzere merkezi bir rol oynamaktadır. Ofis, siber tehditler karşısında halkı gerekli hazırlıklar konusunda uyarmaktan sorumludur.

Son önerilerin, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden gelen siber saldırılara dair yayınlanan medya haberlerinden sonra yapıldığı bildirilmektedir. Bu saldırıların, kamu güvenliği sistemleri, elektrik şebekeleri ve gıda tedarikini hedef aldığı kaydedilmektedir.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Rus devlet aktörlerinin Avrupa genelinde önemli altyapı unsurlarına yönelik sabote olaylarında şüpheli olduğu öne sürüldü. Moskova ise bu iddiaları asılsız suçlamalar olarak reddetmektedir.

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