Almanya Baltık Denizi'nde Yeni Çok Uluslu Karargah Kurdu

Almanya'dan Baltık Denizi'nde Yeni Savunma Karargahı

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Baltık bölgesindeki artan gerginliklere respond olarak Rostock şehrinde çok uluslu bir karargah kurdu.

Alman Savunma Bakanı'ndan Açıklama

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Devletleri ve NATO üyesi ülkelerin yer aldığı bu karargahın açılışını gerçekleştirdi. Pistorius, Baltık Denizi bölgesinin Avrupa'nın güvenliği açıdan kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Gerginliğin Ardında Yatan Sebepler

Pistorius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için savaşın yalnızca Ukrayna'ya yönelik olmadığını vurgulayarak, "Onun asıl hedefi bizim özgür, bağımsız ve demokratik yaşam tarzımızdır" dedi. Bu açıklama, bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Karargahın Görevleri ve Ülkeleri

Pistorius, yeni karargahın bir NATO karargahı olmadığını ve Alman amiral tarafından komuta edileceğini açıkladı. Almanya, NATO ittifakı içinde Baltık Denizi'nde en büyük donanma gücüne sahip ülke olarak dikkat çekiyor.

Rostock'ta kurulan bu yeni karargah, deniz operasyonları ve tatbikatlarının yanı sıra barış zamanında NATO tarafından görevlendirilen deniz kuvvetlerini konuşlandırmakla sorumlu olacak. Karargah, Almanya'nın yanı sıra Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya ve İsveç gibi ülkelerin askerlerine de ev sahipliği yapacak.