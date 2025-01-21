Almanya Başbakanı Scholz: 'ABD, Trump Döneminde Yakın Müttefik Olmaya Devam Edecek'

Almanya ve ABD İlişkileri Devam Edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 55. Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. İlk olarak, Donald Trump döneminde ABD'nin Almanya'nın en yakın müttefiklerinden biri olacağını belirterek, "ABD bizim Avrupa dışındaki en yakın müttefikimiz. Ve bunun böyle kalmasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadelerine yer verdi.

Sakin Bir Dönem İhtiyacı

Scholz, sosyal medya çağında yaşanan kaosların ilişkileri zorlaştırmaması gerektiğini vurguladı. "Washington'daki her basın toplantısı, her tweet bizleri hararetli ve varoluşsal tartışmalara sürüklememeli. Bu, Washington'da meydana gelen hükümet değişikliği sonrası da geçerlidir.” dedi.

Avrupa’nın Güçlü Olması Gerekiyor

Scholz, Avrupa ve ABD arasındaki işbirliğinin dünya çapında barış, güvenlik ve ekonomik refah için kritik olduğunu belirtti. "Biz Avrupalılar kendi içimizde güçlü olmalıyız. Daha rekabetçi ve daha dirençli olmalıyız ve bunu yapmak için gereken her şeye sahibiz.” şeklindeki sözleriyle Avrupa’nın kendi güvenliğine ve duruşuna dikkat çekti.

Uluslararası Düzen ve İfade Özgürlüğü

Trump yönetiminin gelecekte enerji politikası, ticaret politikası ve güvenlik politikaları gibi konularda dünyayı "diken üstünde" tutacağını kaydeden Scholz, ayrıca ifade özgürlüğü üzerine de önemli açıklamalar yaptı. Amerikan milyarder Elon Musk’ın Trump’ın yemin törenindeki el hareketinin aşırı sağcı görüşler için kullanılması durumunda ifade özgürlüğünü desteklemediğini söyleyen Scholz, "Bu, aşırı sağcı pozisyonları desteklemek anlamına gelmemelidir.” dedi.