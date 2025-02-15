Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'ye AfD Tepkisi: 'Demokrasimize Karışamazsınız'

Almanya Başbakanı Scholz'dan Sert Yanıt

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) lehine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Scholz, dışarıdan gelen desteklerin Alman demokrasi ve seçimlerine müdahalede bulunmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Açıklama

Scholz, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Vance'in nasyonalsosyalizm dönemine dair önemli bir adres olan Dachau toplama kampını ziyaret ettiğini hatırlattı. Vance'in burada "bir daha asla yaşanmaması" gerektiği şekilde bir ifade kullandığını belirten Scholz, bu sözlerin değerli olduğunu ifade etti.

Nasyonal Sosyalizm ve AfD'ye Dikkat

Scholz, Almanya'da halkın büyük çoğunluğun nasyonalsosyalizmin yüceltilmesine karşı çıktığını hatırlatarak, AfD'nin ise geçmişteki insanlık suçlarını önemsiz göstermeye çalıştığını belirtti. Bu bağlamda, "bir daha asla" söylemine inananların AfD'yi desteklemesinin çelişkili olduğunu vurguladı.

Demokratik Süreçte Dış Müdahale Olmaz

Başbakan, "Dışarıda duranların bu parti (AfD) lehine demokrasimize, seçimlerimize ve demokratik görüş oluşturulmasına karışmasını kabul etmiyoruz" diyerek bunun özellikle dost ülkeler arasında kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirme

Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış müzakereleri hakkında da bilgiler veren Scholz, Ukrayna'nın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca, Ukrayna'nın olası bir Rus saldırısına karşı koyabilmesi için güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini yineledi.

Barış için Stratejik Önlemler

Scholz, barış düzeninin sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, güç kullanılarak sınırların değiştirilmesine karşı çıktı. "Rusya’nın zaferi ya da Ukrayna'nın çöküşü barış getirmeyecek" şeklinde kesin bir dille konuşan Scholz, Avrupa ve ABD güvenliğinin birbirinden ayrılmasına yol açacak çözümlere de karşı olduklarını dile getirdi.

Gelecek Vizyonu ve Savunma Harcamaları

Almanya'nın geleceğinde barış içinde yaşayabilmesi için savunma harcamalarının artırılması gerektiğini ifade eden Scholz, NATO'nun yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıkacak tüm harcamalar için Avrupa Birliği (AB) İstikrar Mekanizmasında istisnalar getirilmesini önerdi. Almanya’nın Avrupa’da barış ve güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.