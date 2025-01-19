Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de Sivil Halk Büyük Acılar Çekti

Scholz: Sivil Halkın Acıları Unutulmamalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Scholz, Gazze'de sivil halkın yaşadığı büyük acılara dikkat çekti.

Ateşkes ve İnsani Yardım İhtiyacı

Scholz, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Nihayet silahlar sustu. İsrailli rehineler nihayet serbest bırakıldı. Ancak şimdi Gazze'ye daha fazla insani yardımın hızla ulaşması gerekiyor. Sivil halk çok büyük acılar çekti. Onların kaderi bizi de ilgilendiriyor," ifadelerini kullandı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Scholz, elde edilen ivmenin Filistin devleti ile İsrail devleti arasında barış içinde bir arada var olmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Sevinçli Bir Gün

Bugünün sevinçli bir gün olduğunu vurgulayan Scholz, "Hamas rehineleri ailelerine kavuştu. Bu ilk adımı diğerleri takip etmelidir," dedi.