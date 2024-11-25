Almanya Başbakanı Scholz: 'Her Gün Bir Kadın ya da Kız Çocuğu Öldürülüyor'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde kadına karşı şiddetin alarm verici boyutlara ulaştığını belirterek, her gün bir kadın ya da kız çocuğunun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Başbakan Scholz, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Federal Hükümet olarak şiddet tehdidi altında olan ya da şiddete maruz kalan tüm kadınların destekçisi olduklarını ifade etti. Scholz, Almanya'da kadına karşı işlenen suçların sayısında artış yaşandığını vurgularken, "Her gün 140'tan fazla kadın ve kız çocuğu cinsel suçların kurbanı oluyor. Her üç dakikada bir kadın ya da kız, kendi evinde şiddet görüyor. Bu rakamlar sadece polis kayıtlarına geçen suçlara aittir," dedi.

"Şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız"

Başbakan Scholz, kadına karşı işlenen suçların çoğunlukla faillerinin yanına kar kaldığını belirtirken, "Hakaretler veya tehditler gibi sözlü şiddet söz konusu olduğunda bile cezalandırılabilirler. Federal Hükümet olarak şiddet tehdidi altında olan ya da şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız," diye ekledi.

Scholz, hükümetin şiddet mağdurlarına yönelik destek mekanizmalarını güçlendirme amacını taşıdığını, güvenilir bir şekilde finanse edilen daha fazla kadın sığınma evi ve danışmanlık hizmeti olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, "Şiddet mağdurlarının korunma hakkına ihtiyaçları vardır. Bu hak, çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda kabul edeceğimiz 'Şiddete Karşı Yardım Yasası' ile yeniden düzenlenecektir," açıklamasında bulundu.

Son olarak, Scholz, Almanya'da her gün bir kadın ya da kız çocuğunun öldürülmesinin korkunç bir durum olduğunu dile getirerek, "Kadınları döven ya da tecavüz eden erkekler her zaman cezalandırılmalıdır. Şiddete maruz kalan hiçbir kadın ya da kız çocuğu suçlu değildir. Bu, failin hatasıdır," değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.