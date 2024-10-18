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Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul'da Erdoğan ile Görüşecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir toplantı yapacak.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 23:29
Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul'da Erdoğan ile Görüşecek

Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul'a Geldi

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a iniş yaptı. Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 22.03'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Karşılama Töreni

Başbakan Scholz'u İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Görüşme ve Basın Toplantısı

Alman Başbakanı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek ve ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Görüşme Konuları

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki gelişmeler, göç politikaları, Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, ikili işbirlikleri ve ekonomi konuları öncelikli olarak ele alınacak.

Önceki Toplantı

Almanya Başbakanı Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için gittiği New York'ta bir araya gelmişti.

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