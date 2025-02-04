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Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri ile Orta Doğu İlişkilerini Değerlendirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Katar Emiri Al Sani ile Orta Doğu’daki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:27
Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri ile Orta Doğu İlişkilerini Değerlendirdi

Scholz ve Al Sani Telcizi Görüşmesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki güncel durumu ele aldı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin içeriği hakkında detaylar paylaşıldı.

Önemli Tartışmalar ve Teşekkür Mesajı

Görüşme sırasında, Başbakan Scholz, Al Sani’ye esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına olan katkılarından ötürü teşekkür etti. Bu çabalar, bölgedeki barış çabaları açısından büyük önem taşıyor.

Suriye'deki Durum Üzerine Mutabakat

İki lider, Suriye'deki mevcut durumu da değerlendirdi. Görüşme sırasında, kapsayıcı ve şeffaf bir geçiş sürecinin başlatılmasının önemine vurgu yaptılar. Bu, Suriye’deki insani krizin aşılması ve siyasi istikrarın sağlanması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Almanya ve Katar arasında sürdürülen bu tür iletişimler, uluslararası ilişkilerde Orta Doğu'da barışı tesis etme çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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