Almanya Başbakanı Scholz ve Putin Telefonda Görüştü: Savaşın Sonlanması Çağrısı

Başbakan Scholz, Putin ile Savaş Üzerine Görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa ilişkin tutumunu yeniden ortaya koydu.

Görüşmenin Ayrıntıları

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'ün Putin'e Ukrayna'daki saldırganlık eylemlerini kınadığı ve bu saldırılara son verilmesi için askerlerin geri çekilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi. Başbakan, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere yapmaya istekli olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Scholz, Almanya’nın Ukrayna’yı barış sürecinde destekleme konusundaki kararlılığını yineledi. Açıklamada, "Almanya, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusunda kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

Devam Eden Diplomatik Çabalar

Başbakan Scholz'ün, Rusya ile görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Ayrıca, Scholz'ün Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra bu diplomatik çabalarının devam edeceği bildirildi.

Twitter (X) hesabından paylaşımda bulunan Scholz, "Başkan Putin ile telefonda görüştüm ve kendisine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına son vermesi ve askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundum. Rusya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olduğunu göstermelidir," ifadelerine yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.