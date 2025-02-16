Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den 23 Şubat Seçimlerine Davet

Cumhurbaşkanı Steinmeier, 23 Şubat seçimlerinde sandığa gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:37
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den 23 Şubat Seçimlerine Davet

Steinmeier'den Seçmenlere Önemli Çağrı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek erken genel seçimler için demokrasiyi güçlendirme çağrısında bulundu.

Yayınladığı videolu mesajda, Steinmeier şunları ifade etti: "Hepimiz birbirimize ve ülkemizin geleceğine karşı sorumluluk taşıyoruz. İşte bu nedenle sizden gidip oy kullanmanızı istiyorum. Oyunuzun belirleyici oy olabileceğini bilerek oy verin. Demokrasimizi 23 Şubat'ta güçlendirin, oyunuz önemli."

Seçimlerin Önemi

Steinmeier, birçok seçmenin hangi partiye oy vereceğini kararlaştırdığını, bazıların ise neden oy kullanmaları gerektiğini sorguladığını belirtti. Bu soruların cevaplarının ise ülkenin geleceği ile anayasal liberal demokrasinin güçlendirilmesi ve korunmasında yattığını vurguladı.

Çalkantılı Dönemde Oy Kullanmanın Önemi

Özellikle şu anki kriz ve çatışma döneminde vatandaşların sandığa giderek oy kullanmalarının ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Steinmeier, herkesin bu süreçte söz sahibi olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

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