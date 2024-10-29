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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Selanik Ziyareti

Steinmeier, Selanik'te Holokost Müzesi'ni ziyaret etti; ikili görüşmeler için Atina'ya geçecek.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:53
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Selanik Ziyareti

Almanya Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan Ziyareti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Yunanistan'ın tarihi kenti Selanik'i ziyaret etti. Bu önemli ziyareti sırasında, Steinmeier'e Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu eşlik etti.

Holokost Müzesi'ni Ziyaret

Steinmeier ve Sakelaropulu, Selanik'te inşaat halinde olan Holokost Müzesi'ni gezdi. Bu müzenin, Holokost'un tarihini ve anısını yaşatması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

İkili Görüşmeler Planlanıyor

Almanya Cumhurbaşkanı'nın akşam saatlerinde Atina'ya geçmesi bekleniyor. Atina'da, mevkidaşı Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili görüşmeler yapacağı öngörülüyor.

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