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Almanya'da 2 Çocukta M Çiçeği Virüsü Tespit Edildi

Almanya'da bir okulda iki çocuğa M çiçeği virüsü (mpox) bulaşmasının ardından eğitim süreci 5 güne ara verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 20:13
Almanya'da 2 Çocukta M Çiçeği Virüsü Tespit Edildi

Almanya'da M Çiçeği Virüsü Vaka Sayısı Arttı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentinde bir özel okulda iki çocukta M çiçeği virüsü (mpox) tespit edildi. Olayın ardından, okulda eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

Virüsün Yayılma Sebebi

Yerel basından alınan bilgilere göre, virüsün ilk olarak çocukların ailelerinde bir bireyde görüldüğü, sonrasında ise bu bireyden iki çocuğa bulaştığı ifade edildi. Yetkililer, hasta aile bireyinin Afrika'ya seyahatleri esnasında Mpox virüsünün klad 1b varyantına maruz kaldığını düşünüyor.

Okul Kapatıldı, Eğitim Online Sürecek

Virüsün tespit edildiği okul, tedbir amaçlı olarak cuma gününe kadar kapatıldı. Öğrencilerin eğitime internet üzerinden çevrim içi olarak devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Uyarı

Unutulmamalıdır ki M çiçeği virüsü, 14 Ağustos tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmiştir.

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