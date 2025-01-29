Almanya'da 256 Türk Öğrenci Türkçe ve Kültür Derslerinden Mağdur Olacak

Almanya'da Eğitimde Engeller: 256 Türk Öğrenci Ders Almaktan Mağdur

Almanya'nın başkenti Berlin'in Schöneberg-Tempelhof ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenleri tarafından yürütülen Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin 31 Ocak 2025'ten itibaren durdurulacağı bildirildi. Bu durum, 256 Türk öğrenciyi doğrudan etkileyecek.

Berlin'de MEB öğretmenleri, toplamda 38 devlet okulu ve 27 sivil toplum kuruluşuna ait mekânda yaklaşık 2,250 öğrenciye Türkçe ve Türk Kültürü dersleri vermekte. 1957 yılında Türkiye ile Almanya arasında imzalanan Kültür Anlaşması çerçevesinde yapılan bu dersler, Türk çocuklarının ana dillerini akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamakta ve kültürlerini tanıtmakta önemli bir rol oynamaktadır.

Engellerin Arkasında Yatan Nedenler

Ancak, Berlin eyaletindeki derslere yönelik çeşitli engellerin olduğu aktarıldı. Okul müdürleri ve belediyelerin çıkardığı zorluklar sebebiyle, bazı belediyelerin öğretmenlerden sınıf kullanımı için kira talep ettiği veya bürokratik zorluklar yarattığı ifade edildi. Ayrıca, sınıf tahsis edilmediği durumlarda derslerin koridorlarda yapılmak zorunda kalındığı belirtildi.

Schöneberg-Tempelhof ilçesindeki okullarda derslerin durdurulmasına yönelik karar, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Metin Aksoy tarafından doğrulandı. Aksoy, “Bu durumdan 256 öğrenci etkilenecek,” dedi.

Eğitim Hakkı İçin Mücadele

Aksoy, derslerin devam etmesi için yapılan görüşmelerin şu ana kadar sonuçsuz kaldığını ifade ederek, “Derslerin yapılmasına onay verilmedi. Okullardan çıkmamız gerekiyor.” açıklamasında bulundu. Onarım ve tadilat gibi gerekçelerin öne sürüldüğünü vurgulayan Aksoy, esas amacın derslerin verilmemesi olduğunu düşündüklerini belirterek, bu engellerin arkasında siyasi nedenler olabileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

Almanya’da yaşayan Türk veya Türk kökenli öğrencilere Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin verilmesinin yasal bir hak olduğunu hatırlatan Aksoy, “Köken dili derslerine ulaşmak, en temel insan haklarından biridir.” dedi. Eğitim hakkına ulaşmada herhangi bir engel olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Berlin'de bu derslerin daha yaygın hale gelmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Aksoy, Almanya'daki yetkililerden bu konuda kolaylık beklediklerini belirtti. Velilere, çocuklarının yararına okul yönetimlerinden Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin verilmesi için talepte bulunmaları çağrısında bulundu. Aksoy, mevcut sorunların kısa sürede aşılacağına ve Berlin belediyelerindeki aksaklıkların giderileceğine dair umutlarını paylaştı.

Öte yandan, Berlin Senatosuna bağlı öğretmenler, şehirde 24 okulda yaklaşık 2,500 Türk kökenli öğrenciye ana dil ve köken dil dersleri vermeye devam etmektedir.