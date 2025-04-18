Almanya'da 3. Kitap ve Kültür Fuarı Tüm Coşkusuyla Açıldı

Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) tarafından düzenlenen "3. Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı. Fuar, DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen bir törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Törende DİTİB Yetkilileri ve Temsilcileri Yer Aldı

Açılışa DİTİB yetkilileri, ataşeler ve dernek temsilcileri katıldı. Yapılan kesimle birlikte fuar, kitap severleri kucakladı. Türkiye ile Almanya'dan birçok yayınevinin yer aldığı fuar, özellikle Türkçe ve Almanca kitaplarla dolu.

Etkinliklerle Dolu Hızlı Bir Dört Gün

Fuar süresince ziyaretçiler, panel, söyleşi, şiir ve tasavvuf musikisi dinletileri dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere katılabilecek. Özellikle çocuklar ve gençler için özel etkinliklerin düzenlendiği fuarda, imza günlerinde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

DİTİB Genel Başkanı'ndan Önemli Mesajlar

Açılışta konuşan DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, İslam'ın 'kalem ve kitap medeniyeti' olduğunu vurgulayarak, tarih boyunca kitapların dinin ve kültürün taşıyıcısı olduğuna dikkat çekti. Kuzey, Almanya’da toplamda 850'si DİTİB’e bağlı olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 cami derneği bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda, ülkede İslam din derslerinin yaygınlaşması için çabaların sürdüğünü ekledi.

Fuara katılanlar, kitap ve el sanatları stantlarını gezerek eserlerle dolu bir üç gün geçirdi. Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezinin (ZSU) organizasyonuyla "3. Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı. DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu’nda DİTİB yetkilileri, ataşeler ve dernek temsilcilerinin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından açılan fuara, Türkiye ile Almanya'dan çok sayıda yayınevi katıldı.

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezinin (ZSU) organizasyonuyla "3. Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı. DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu’nda DİTİB yetkilileri, ataşeler ve dernek temsilcilerinin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından açılan fuara, Türkiye ile Almanya'dan çok sayıda yayınevi katıldı.