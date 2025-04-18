DOLAR
38,13 -0,44%
EURO
43,5 -0,25%
ALTIN
4.081,04 -0,55%
BITCOIN
3.225.546,36 0,61%

Almanya'da 3. Kitap ve Kültür Fuarı Tüm Coşkusuyla Açıldı

Köln'de DİTİB tarafından düzenlenen 3. Kitap ve Kültür Fuarı, zengin etkinliklerle kapılarını açtı ve 21 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 18:14
Almanya'da 3. Kitap ve Kültür Fuarı Tüm Coşkusuyla Açıldı

Almanya'da 3. Kitap ve Kültür Fuarı Tüm Coşkusuyla Açıldı

Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) tarafından düzenlenen "3. Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı. Fuar, DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen bir törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Törende DİTİB Yetkilileri ve Temsilcileri Yer Aldı

Açılışa DİTİB yetkilileri, ataşeler ve dernek temsilcileri katıldı. Yapılan kesimle birlikte fuar, kitap severleri kucakladı. Türkiye ile Almanya'dan birçok yayınevinin yer aldığı fuar, özellikle Türkçe ve Almanca kitaplarla dolu.

Etkinliklerle Dolu Hızlı Bir Dört Gün

Fuar süresince ziyaretçiler, panel, söyleşi, şiir ve tasavvuf musikisi dinletileri dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere katılabilecek. Özellikle çocuklar ve gençler için özel etkinliklerin düzenlendiği fuarda, imza günlerinde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

DİTİB Genel Başkanı'ndan Önemli Mesajlar

Açılışta konuşan DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, İslam'ın 'kalem ve kitap medeniyeti' olduğunu vurgulayarak, tarih boyunca kitapların dinin ve kültürün taşıyıcısı olduğuna dikkat çekti. Kuzey, Almanya’da toplamda 850'si DİTİB’e bağlı olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 cami derneği bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda, ülkede İslam din derslerinin yaygınlaşması için çabaların sürdüğünü ekledi.

Fuara katılanlar, kitap ve el sanatları stantlarını gezerek eserlerle dolu bir üç gün geçirdi. Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma...

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezinin (ZSU) organizasyonuyla "3. Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı. DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu’nda DİTİB yetkilileri, ataşeler ve dernek temsilcilerinin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından açılan fuara, Türkiye ile Almanya'dan çok sayıda yayınevi katıldı.

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma...

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezinin (ZSU) organizasyonuyla "3. Kitap ve Kültür Fuarı" açıldı. DİTİB Genel Merkezi'ndeki Konferans ve Sergi Salonu’nda DİTİB yetkilileri, ataşeler ve dernek temsilcilerinin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından açılan fuara, Türkiye ile Almanya'dan çok sayıda yayınevi katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
2
Siirt'te Mehteran Birliği Coşkusu: Turizm Haftası Konseri
3
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in 'Cemre Çarşısı' Açılışına Katıldı
4
Kemer'de 7. Akra Gran Fondo Yarışları Öncesi Renkli Etkinlikler
5
Oktay, Önder'i Hastanede Ziyaret Etti: Birlik Mesajı
6
Manisa'da Zirai Dondan Etkilenen Üzüm Bağları İncelendi
7
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!