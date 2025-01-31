Almanya'da Aile Birleşimi Tasarısı Meclis'te Reddedildi

Almanya'da Sığınmacıların Aile Birleşimi Tasarısı Reddedildi

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) tarafından hazırlanan ve geçici koruma verilen sığınmacıların aile birleşimlerini durdurmayı amaçlayan yasa tasarısı, Federal Meclis'te yapılan oylamada reddedildi.

Yoğun tartışmalara sahne olan ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) desteğiyle kabul edilmesi beklenen söz konusu yasa, 4 saatlik aranın ardından oylanarak sonuçlandı.

Oylama Sonuçları

Oylamada 350 milletvekili hayır oyu verirken, 338 milletvekili evet oyu kullandı. 5 milletvekili ise çekimser kaldı. AfD, Hür Demokratlar (FDP) ve Sol Popülist Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) tasarı lehinde oy kullanacaklarını açıklamıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti ise tasarıyı eleştirerek hayır oyu vereceklerini belirtti.

Eleştiriler ve Açıklamalar

Oylama öncesinde CDU/CSU'nun Genel Başkanı Friedrich Merz yoğun eleştirilerle karşılaştı. SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Merz'e seslenerek, "Şereften düşüş sonsuza kadar seninle kalacak. Ama cehennemin kapısı, evet, söylüyorum, cehennemin kapısını hala birlikte kapatabiliriz." şeklinde bir ifade kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, tasarının meclise sunulmasının Almanya'nın özellikle Avrupa'daki ortakları için endişe verici olduğunu belirterek, "Son 48 saat içinde kaç mesaj aldığımı bilmek istemezsiniz. Çünkü Avrupa Almanya'ya bakıyor." dedi.

Tasarının İçeriği

Yasa tasarısı, geçici koruma verilen sığınmacıların aile birleşimlerinin durdurulmasını ve ayrıca polisin göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecindeki yetkilerinin artırılmasını içeriyordu.

CDU/CSU, AfD'nin de desteğiyle çarşamba günü Federal Meclis'te göç politikasını sıkılaştırmaya yönelik bir önergeyi kabul ettirmişti. Bu durum, Alman siyasetinde tarihi bir dönüm noktası oldu ve ilk kez demokratik bir partinin, aşırı sağcı bir partinin desteğini alarak önergenin kabul edilmesine olanak sağladığı gözlemlendi.