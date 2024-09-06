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Almanya'da Aşırı Sağın Yükselişi Avrupa'yı Endişelendiriyor

Almanya'daki eyalet seçimlerinde aşırı sağın çıkışı, Avrupa'da büyüyen endişeleri tetikledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:02
Almanya'da Aşırı Sağın Yükselişi Avrupa'yı Endişelendiriyor

Almanya'daki Seçim Sonuçları ve Avrupa Üzerindeki Etkisi

MELİKE PALA - Almanya'nın doğu eyaletleri Thüringen ve Saksonya'da yapılan eyalet meclisi seçimlerinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti (AfD), Thüringen'de oyların %32,8'ini alarak birinci, Saksonya'da ise %30,6 oranıyla ikinci oldu. Bu durum, Avrupa genelinde endişeye yol açtı ve Avrupa Birliği (AB) üzerindeki olası etkileri tartışmaya açtı.

Almanya Başbakanı'nın Değerlendirmesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sonuçları "acı ve endişe verici" olarak nitelendirdi. Seçim sonuçları, Avrupa'da benzer kaygıları beraberinde getirdi.

Uluslararası Tepkiler

Çekya Başbakanı Petr Fiala, partinin yükselişinin hem Almanya hem de Çekya için olumsuz olduğunu belirterek, bu durumu kontrolsüz göçle ilişkilendirdi. İtalya’nın aşırı sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu milletvekili Roberto Vannacci, AfD'nin başarısını, Avrupa genelinde sol siyasetin gerilemesinin bir göstergesi olarak yorumladı.

Ekonomik Kaygılar ve Seçmen Davranışları

Almanya'daki seçim sonuçlarının arkasında yatan sebepler arasında ekonomik kaygılar, kamu güvenliği ve göçlerin etkisi bulunuyor. Dr. Peter Hefele, bu durumların, doğu ve batı Almanya arasındaki farklı politik kültürle birleştiğini ifade etti. Use in this context.

Genç Seçmenlerin Yönelimi

AfD'nin en çok oy aldığı yaş grubunun gençler olduğu ve gençlerin çoğunlukla ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygıları nedeniyle bu partiyi tercih ettikleri belirtiliyor. Hefele, hükümetin uzun vadeli istihdam ve konut sorunlarına yönelik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Gelecekte Beklenen Zorluklar

Hefele, önümüzdeki beş yılın, AB tarihindeki en zorlu dönemlerden biri olacağını, aşırı sağın güçlenmesinin Birlik'in karar alma süreçlerini zorlaştıracağını öngördü. Ayrıca, 27 üye ülkede yapılan bir ankete göre, halkın sadece %20'sinin genişleme yanlısı olduğunu ifade etti.

Hefele, "Geçmişte yaşadığımız krizlerin hiçbiri bu kadar şiddetli olmadı," diyerek, küresel güçlerin yükselişi ve iklim krizi gibi zorluklar hakkında da bilgi verdi.

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