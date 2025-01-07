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Almanya'da Banka Çalışanı Rehin Alındı, Zanlı Gözaltında

Almanya'nın Hessen eyaletinde banka çalışanını rehin alan zanlı, polis operasyonuyla yakalandı. Rehine zarar görmedi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:39
Almanya'da Banka Çalışanı Rehin Alındı, Zanlı Gözaltında

Almanya'da Banka Çalışanı Rehin Alındı

Almanya'nın Hessen eyaletinde, Rimbach beldesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir banka çalışanı rehin alındı. Olay, polisin başarılı operasyonuyla sona erdi.

Olay Anı ve Gözaltı

Şüphelinin, bankaya gittiğinde kadın çalışanın boynuna bıçak dayayarak onu rehin aldığı ifade edildi. Polis, derhal harekete geçerek zanlıyı gözaltına aldı ve rehine ile diğer banka çalışanlarının sağ salim kurtarılmasını sağladı.

Şüphelinin Geçmişi

Bild gazetesinin haberine göre, rehineyi alan şahsın sabıka kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu açıklandı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayın detaylarıyla ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini duyurdu.

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