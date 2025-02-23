Almanya'da Başbakan Adayları Oylarını Kullandı

Almanya'nın Başbakan Adayları Seçimlerde Oy Kullanıyor

Almanya, 21. Dönem Federal Meclisi seçimleri için hızla ilerliyor. Başbakan Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı olarak Potsdam kentindeki Sanayi ve Ticaret Odası salonunda oyunu kullandı. Aynı zamanda Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Friedrich Merz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Arnsberg kentindeki Schützen Salonu’nda oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Stern dergisinin haberine göre, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin başkan adayı Alice Weidel ise oyunu daha önceden mektupla kullandı. Yeşiller Partisi adayı Robert Habeck de Flensburg kentinde oyunu endişesiz bir şekilde vermişti.

Öte yandan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlindeki Erich-Kaestner İlkokulunda oyunu kullandı.

Seçim günü, yerel saatle 08.00'de oy kullanma işlemleri başladı. Oy kullanma hakkına sahip toplam 59,2 milyon seçmen için 29 parti ve 4 bin 506 aday yarışıyor. Oy verme işleminin sona ereceği saat ise 18.00 olarak belirlendi.