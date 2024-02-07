Almanya'da grevler bitmiyor: Uçuş yolu şirketi Lufhansa çalışanları greve başladı

Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanları, Almanya'da Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarında uyarı grevine çıktı. Grev, yaklaşık 1000 uçuşu ve 100 bin yolcuyu etkileyecek. Grev, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Lufthansa'ya baskı yapmak için düzenlendi.





Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (ver.di) tarafından yapılan çağrıya yanıt olarak greve katılan havalimanı çalışanları, yaklaşık 1000 uçuşu ve 100 bin yolcuyu etkileyecek. Uyarı grevi, yarın yerel saatle 07.10'da sona erecek.





Sendika, Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'da çalışan yaklaşık 25 bin kişi için işverenle ücret pazarlığı yapıyor. Sendika, yüzde 12,5 oranında ücret zammı istiyor. Ayrıca, çalışanlara enflasyonun etkisini gidermek için 3 bin avro ikramiye ödenmesini talep ediyor.