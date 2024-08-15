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Almanya'da İklim Aktivistlerinin Havalimanı Eylemleri Hava Trafiğini Aksattı

Almanya'da iklim aktivistleri, dört havalimanında yaptıkları eylemlerle hava trafiğinde aksamalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:10
Almanya'da İklim Aktivistlerinin Havalimanı Eylemleri Hava Trafiğini Aksattı

Almanya'da Havalimanlarındaki İklim Eylemleri

Almanya'da, Son Nesil adındaki iklim aktivistleri, dört büyük havalimanında gerçekleştirdikleri protestolarla hava trafiğini olumsuz etkiledi.

Eylemin Detayları

Bu çevre grubu üyeleri, Berlin, Nürnberg, Köln-Bonn ve Stuttgart havalimanlarında bir yürüyüş düzenledi. Eylemciler, söz konusu havalimanlarının apronlarına girerek kendilerini asfalta yapıştırdı.

Pankart ve Basın Açıklamaları

Eylemciler, sosyal medya platformu X üzerinden, “Petrol öldürür” ve “Anlaşmayı imzala” mesajları içeren pankartlar açtılar. Bu etkinlik, "Petrol öldürür" adında küresel bir kampanyanın parçası olarak düzenlendi.

Hava Trafiğinde Aksama

Gerçekleştirilen eylemler nedeniyle havalimanlarında hava trafiği geçici olarak durduruldu. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, bu durum birçok seferin gecikmesine neden oldu.

Daha Önceki Eylemler

Almanya'da Son Nesil grubu, daha önce de farklı şehirlerde çeşitli yöntemlerle iklim değişikliği konusuna dikkat çekmişti. Eylemciler, caddelere elleriyle yapışarak trafiği kilitlemiş, müzelerdeki sanat eserlerine ise zarar vermek amacıyla domates çorbası ve patates püresi fırlatmışlardı.

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