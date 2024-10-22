Almanya'da Mpox Virüsünün Yeni Varyantı Klad 1 Tespit Edildi

Almanya'da Mpox Virüsü Yeni Varyantı Klad 1 İlk Kez Tespit Edildi

Almanya, Mpox (M çiçeği) virüsünün yeni bir varyantı olan Klad 1'in ilk tespitine ev sahipliği yaptı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir birey yurt dışında Klad 1 virüsüyle enfekte oldu.

Durum RKI Tarafından İzleniyor

RKI, Almanya'da Klad 1 virüsüne bağlı bir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirtti. Kurum, şu an için bu virüsle ilgili herhangi bir risk olmadığını ancak durumu taraflı ve titizlikle izlediklerini açıkladı.

Klad 2b Varyantı Hala Aktif

Klad 2b varyantı, Mayıs 2022'den bu yana Almanya'da görülmeye devam ediyor. Klad 1 varyantının ise, İsveç dışında tespit edilen ilk gerçek vaka olduğu bildiriliyor.

Mpox Virüsünün Bulaşma Yolları

Mpox virüsü, genellikle fareler, sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan ya da enfekte bireylerden geçmektedir. Vücut döküntüleri ile direk temas, bu döküntülerle enfekte olmuş giysilerin ve havluların kullanımı, vücut sıvılarıyla etkileşim bulaş risklerini artırmaktadır.

Belirtiler ve Tedavi Süreci

Virüsü kaptıktan sonra ilk belirtiler, genellikle 5 ila 21 gün içinde görülür. Yüksek ateş, baş ve sırt ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar en yaygın semptomlar arasındadır. Özel bir tedavi yoktur; tedavi süreci genellikle antiviral ilaçlarla desteklenmektedir. Çoğu hasta hastalığı hafif geçirip birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

DSÖ ve Mpox İsim Değişikliği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı" (Monkeypox) adını, 2022 yılında ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili endişeler nedeniyle mpox olarak değiştirmiştir. Ayrıca, DSÖ, Mpox virüsünü 14 Ağustos'ta "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etmiştir.