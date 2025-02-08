Almanya'da On Binlerce Kişi Aşırı Sağa Karşı Alanlara Döküldü

Almanya'da Aşırı Sağa Karşı Büyüyen Tepkiler

Almanya'nın birçok kentinde on binlerce kişi, yükselen aşırı sağa karşı düzenlenen gösterilere katıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Münih kentinde "Demokrasinin sana ihtiyacı var" sloganıyla yapılan eyleme, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve inisiyatif destek verdi.

Münih'teki Gösteri ve Katılım Rakamları

Münih polisi, gösteriye 200 binden fazla kişinin katıldığını ifade ederken, eylemi organize edenler bu sayıyı 320 bin olarak belirtti. Eylemde, "Irkçılık ve nefret alternatif değil", "Almanya için Alternatif (AFD) Partisini yasaklayın", "Münih renklidir" yazılı dövizler taşındı.

Diğer Şehirlerdeki Gösteriler

Aşırı sağcı AfD'nin de protesto edildiği bu gösteriler, Almanya'nın diğer şehirlerinde de gerçekleştirildi. Hannover'da 24 bin, Nürnberg'de 20 bin, Bremen'de 35 bin, Giessen'de 13 bin, Darmstadt'ta 8 bin, Hamburg'da 3 bin ve Mainz'da 4 bin kişi gösterilere katıldı.

Demokrasiye Tehdit Uyarısı

Eylemlerde, nefret, ötekileştirme ve aşırı sağcı grupların demokrasi için bir tehdit haline geldiği vurgulandı. Bu kapsamda, protestocular toplumda birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçladılar.