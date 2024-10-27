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Almanya'da Ormanda El Bombası Bulundu

Dortmund'da bir ormanda bulunan çanta içinde el bombaları ve mühimmat tespit edildi. Polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 22:26
Almanya'da Ormanda El Bombası Bulundu

Dortmund Ormanında Tehlikeli Buluntu

Almanya'nın Dortmund şehrinde, ormanlık alanda bir sırt çantası içerisinde çok sayıda el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Olay, Mengede beldesinde mantar toplamaya çıkan bir bireyin çantayı bulmasıyla meydana geldi.

Olay Nasıl Gelişti?

Dortmund polisi, yapılan incelemede sırt çantasında birçok el bombasının yanı sıra bir havan topu mermisi, ahşap şarjör kapağı ve çeşitli mermilerin bulunduğunu bildirdi.

Bomba İmha Ekipleri Devreye Girdi

Olay yerine intikal eden bomba imha ekipleri, tespit edilen el bombalarını kontrollü bir şekilde imha etti. Bu durum, bölgedeki asayişi sağlamak açısından büyük önem taşıyordu.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış olup, güvenlik güçleri detayları araştırmaya devam ediyor.

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