Almanya'da Papaza Cinsel İstismar Cezası

Almanya'da Papazın Cinsel İstismar Suçu

Almanya'da, internet üzerinden çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla 43 yaşındaki Katolik papaz, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fulda Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, papazın "fiziksel temas olmadan cinsel istismar"dan yargılandığı bildirildi.

Karar ve Açıklamalar

Mahkeme sözcüsü Dominik Dute, papazın toplamda 68 suçlamadan suçlu bulunduğunu ve en ciddi suçlamanın çocuklara yönelik "ciddi cinsel istismar" olduğunu vurguladı. Bu duruma dair bir diğer önemli açıklama ise Savcı Benjamin Krause'dan geldi; Krause, cezalandırmanın çocukların internet üzerinden cinsel istismarının asla kabul edilemeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Suçlamaların Arka Planı

Papazın Eylül 2021 ile Temmuz 2022 arasında bir görüntülü sohbet platformunda çocukların uygunsuz görüntülerini oluşturma, bulundurma ve dağıtma gibi eylemlerle suçlandığı ifade edildi. Ayrıca, papaz hakkındaki soruşturmanın ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi.