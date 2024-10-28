DOLAR
34,28 0%
EURO
37,1 -0,04%
ALTIN
3.022,78 0,16%
BITCOIN
2.364.055,92 -1,72%

Almanya'da Papaza Cinsel İstismar Cezası

Almanya'da bir papaz, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:47
Almanya'da Papaza Cinsel İstismar Cezası

Almanya'da Papazın Cinsel İstismar Suçu

Almanya'da, internet üzerinden çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla 43 yaşındaki Katolik papaz, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fulda Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, papazın "fiziksel temas olmadan cinsel istismar"dan yargılandığı bildirildi.

Karar ve Açıklamalar

Mahkeme sözcüsü Dominik Dute, papazın toplamda 68 suçlamadan suçlu bulunduğunu ve en ciddi suçlamanın çocuklara yönelik "ciddi cinsel istismar" olduğunu vurguladı. Bu duruma dair bir diğer önemli açıklama ise Savcı Benjamin Krause'dan geldi; Krause, cezalandırmanın çocukların internet üzerinden cinsel istismarının asla kabul edilemeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Suçlamaların Arka Planı

Papazın Eylül 2021 ile Temmuz 2022 arasında bir görüntülü sohbet platformunda çocukların uygunsuz görüntülerini oluşturma, bulundurma ve dağıtma gibi eylemlerle suçlandığı ifade edildi. Ayrıca, papaz hakkındaki soruşturmanın ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta İki Kişinin Tartışması Kanlı Bitti: Zanlı Tutuklandı
2
Singapur ve Avustralya Ortak Deniz Tatbikatına İmza Attı
3
Eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti'yi Tanıttı
4
Avusturya'da Belediye Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
5
Ermenek Maden Faciasının 10. Yılı: 18 İşçi Anıldı
6
Cumhuriyetin 101. Yılı: Özgür Özel’den Anlamlı Mesaj
7
14. Antalya Kitap Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor