Almanya'da Paskalya Yürüyüşleriyle Barış Çağrıları Yükseldi

Almanya'nın farklı şehirlerinde, dünya genelinde devam eden savaşlar için barış çağrılarının yapıldığı Paskalya yürüyüşleri gerçekleştirildi. Başkent Berlin'de, çeşitli derneklerin oluşturduğu inisiyatif tarafından düzenlenen yürüyüşte, yaklaşık 2 bin kişi Kreuzberg semtindeki Mariannen Meydanında toplandı.

Yürüyüşe geçen göstericiler, barış çağrıları yaparak savaşların sona ermesi için diplomatik yolların aranmasını ve savaş bölgelerine silah gönderilmemesini talep etti. Filistin destekçilerinin de katıldığı etkinlikte, "Savaşlar ne kutsaldır ne adil. Bunlar suçtur" gibi anlamlı pankartlar taşındı. Ayrıca, "NATO'dan çıkın", "Gazze'de kan akmasını hemen durdurun", "Barışa evet" ve "Ülkemiz barış istiyor" yazan dövizler de dikkat çekti.

Yürüyüş boyunca yapılan konuşmalarda, Almanya'da kurulacak yeni hükümetin barış yanlısı bir siyaset izlemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ABD'nin Almanya'da orta menzilli füzeler konuşlandırmaması talep edildi. Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı ve 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Paskalya Yortusu vesilesiyle her yıl düzenlenen bu yürüyüşler, sendikalar, sol gruplar, barış inisiyatifleri ve kiliselerin temsilcileri tarafından organize edilmekte. Bu yıl Hannover'de 1000, Kassel, Münih ve Bremen'de ise 800'er kişinin katıldığı yürüyüşler gerçekleştirildi.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde, dünyada devam eden savaşlar için barış çağrılarının yapıldığı "Paskalya" yürüyüşleri düzenlendi. Başkent Berlin'de çeşitli derneklerin bir araya geldiği inisiyatif tarafından düzenlenen yürüyüş için yaklaşık 2 bin kişi, Kreuzberg semtindeki Mariannen Meydanı'nda toplandı.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde, dünyada devam eden savaşlar için barış çağrılarının yapıldığı "Paskalya" yürüyüşleri düzenlendi. Başkent Berlin'de çeşitli derneklerin bir araya geldiği inisiyatif tarafından düzenlenen yürüyüş için yaklaşık 2 bin kişi, Kreuzberg semtindeki Mariannen Meydanı'nda toplandı.