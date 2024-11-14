Almanya'da Saldırıya Uğrayan 9 Yaşındaki Ayşegül'ün Tedavisi Devam Ediyor

Almanya'nın Duisburg kentinde, 12 Kasım'da bir ilkokulda saldırıya uğrayan 9 yaşındaki Ayşegül Ç.'ün hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay anında yaşananları babası Gürcan Ç. anlattı.

Olayın Detayları

Baba Gürcan, kızının başından geçen korkunç olayı şu şekilde aktardı: "İlkokul üçüncü sınıfa giden kızım, öğleden sonra ek ders sırasında tuvalete gidiyor. Tuvaletten çıkıp ellerini yıkarken, 15-16 yaşlarındaki bir şahıs ona saldırarak boğazına sarılıyor ve bağırmasını engelliyor. Saldırganın elinden kurtulan kızım, tuvalete girip kapıyı içeriden kilitliyor. Ancak şahıs açık kabine tırmandığı için, Ayşegül kapıyı açmaya çalışırken tekrar yakalanıyor ve ağır bir şekilde dövülüyor."

İlk Yardım ve Güvenlik Önlemleri

Gürcan Ç., saldırı sırasında tuvalete tesadüfen gelen bir arkadaşının olayın farkına vararak yardım çığlıkları attığını ifade etti. Bu çığlıklar sayesinde saldırganın kaçtığını belirten baba, "Bize haber verdiklerinde okula gittiğimizde kızımızı o halde gördük. Orada çok sayıda öğretmen olmasına rağmen ambulans bile çağırmamışlar. Ambulansı kendimiz çağırdık," dedi.

Ayrıca, polis olay yerine 300 metre uzaklıkta olmasına rağmen geç geldi ve parmak izi almak gibi temel işlemleri yapmadı. Ayşegül hastaneye kaldırıldığında sağlık durumu idareliydi.

Son Durum ve İstekte Bulunma

Baba ayrıca, Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kızının saldırganı fotoğraflardan teşhis ettiğini belirtti. Saldırganın yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturmanın yakından takip edildiğini ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.