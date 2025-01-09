Almanya'da Şiddetli Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

Almanya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle halk uyarıldı. Özellikle Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya'da güvenli seyahat için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:29
Almanya'da Şiddetli Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

Almanya'da Şiddetli Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

Almanya'da yetkililer, bazı bölgelerde etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle halkı uyardı. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Aşağı Saksonya başta olmak üzere ülkenin geniş bir kesiminde kar yağışının artarak devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, yolların karla kaplı olmasının ve buzlanmanın sürücüleri zorlayabileceği uyarısını yaparak, gereksiz seyahatlerden kaçınılması ve dikkatli araç kullanılması gerektiğini vurguladı.

DWD, aynı zamanda Almanya'nın orta ve güney kesimlerinde yaşayanları rüzgar ve fırtına nedeniyle düşebilecek ağaç dalları ve uçan cisimler konusunda bilgilendirdi. Münih'te fırtınanın hızının saatte 100 kilometre'ye kadar çıkabileceği, ormanlık alanlarda ise 115 kilometre'yi bulabileceği tahmin ediliyor.

Ülkede sıcaklıkların kuzeyde 0 ila 6 derece arasında değişirken, güneyde 14 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, eksi 5 dereceye kadar düşen en düşük sıcaklıklar da kaydedildi.

Almanya'da bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma etkili oldu. Yetkililer, yolları kaplayan kar ve...

Almanya'da bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma etkili oldu. Yetkililer, yolları kaplayan kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri gereksiz seyahat etmemeleri ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Almanya'da bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma etkili oldu. Yetkililer, yolları kaplayan kar ve...

Almanya'da bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma etkili oldu. Yetkililer, yolları kaplayan kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri gereksiz seyahat etmemeleri ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

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