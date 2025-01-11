Almanya'da Sol Parti, Milletvekili Nam Duy Nguyen'e Yönelik Polis Şiddetini Kınadı

Sol Parti, Riesa'daki AfD karşıtı gösterilerde milletvekili Nguyen'e polis şiddetini kınadı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:18
Almanya'da Sol Parti, Milletvekili Nam Duy Nguyen'e Yönelik Polis Şiddetini Kınadı

Polis Şiddeti Protesto Edildi

Almanya'da Sol Parti, Riesa kentinde düzenlenen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi karşıtı gösterilerde, partinin Saksonya eyalet milletvekili Nam Duy Nguyen'in polis şiddetine maruz kalmasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Açıklamada Öne Çıkanlar

Sol Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nguyen ve beraberindeki heyetin parlamenter gözlemciler olarak bölgeye geldiği bilgisi verildi. Açıklamada, bu kişilerinin güvenlik yelekleri giydiği ve Nguyen'in polis memurlarına milletvekili kartını göstermesine rağmen olumsuz bir tavırla karşılandıkları ifade edildi.

Açıklamada, "Nguyen, bir polis memurunun saldırısıyla bayılmış ve yanında bulunan arkadaşı da yüzünden yaralanmıştır. Polis memurlarına, parlamento üyesi olduklarını defalarca belirtmelerine rağmen, şiddet uygulandığı" vurgulandı. Sol Parti, yaşanan bu olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.

Leader'dan Çağrı

Sol Parti lideri Ines Schwerdtner, Saksonya'daki tüm partileri bu saldırıyı "amasız ve fakatsız" kınamaya çağırdı. Schwerdtner, "Parlamento gözlemciliği, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için korunması gereken değerli bir varlıktır. Polis şiddeti, vatandaşların güvenini sarsmakta ve temel olarak kabul edilemez bir durumdur" değerlendirmesinde bulundu.

Polis Sözcüsünden Açıklama

Öte yandan, Saksonya'nın Dresden kentindeki polis sözcüsü, olay hakkında bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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