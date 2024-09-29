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Almanya'da Sosyal Medyada 'Nehirden Denize' Sloganına Yaptırım

Almanya, 'Nehirden denize' sloganını paylaşanlara vatandaşlık vermeyecek.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 10:51
Almanya'da Sosyal Medyada 'Nehirden Denize' Sloganına Yaptırım

Almanya'dan Tartışmalı Karar

Almanya, sosyal medyada "Nehirden denize" sloganını paylaşan, beğenen veya yorum yapan kişilere yönelik önemli bir duyuru yaptı. İçişleri Bakanlığı, bu sloganı kullananların Alman vatandaşlığına geçiş taleplerinin reddedileceğini açıkladı.

Slogan ve Anlamı

Bu slogan, 1960'lı yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından benimsenmiş olup, Filistin'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar tamamen özgürleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Yönetmelik Detayları

Kuzey Almanya Radyo ve Televizyonu (NDR) tarafından yayınlanan haberde, İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki yeni düzenlemesi duyurulmuş ve "Nehirden denize" sloganının gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmesine imkan tanımayacağı ifade edilmiştir.

Çifte Vatandaşlık Yasası

Öte yandan, Almanya'da 27 Haziran tarihinde yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasası, farklı tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Ancak bu yasanın sosyal medyada ifade özgürlüğü ile çelişen bu tür maddeleri içermesi, kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açabilir.

Almanya'nın bu kararı, ifade özgürlüğü ve ulusal güvenlik arasında bir denge oluşturma çabası olarak değerlendirilmektedir.

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