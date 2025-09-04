Almanya'da Taraftarlar Merz'in 'Kontrol' Açıklamasına Tepki

Dachverband der Fanhilfen: Merz'in ifadeleri gerçekleri yansıtmıyor

Dachverband der Fanhilfen Derneği, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in statlardaki güvenlik konusunda taraftarların kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Dernek, Merz'in bu sözleri DFL'nin bir etkinliği sırasında gündeme getirdiğini belirtti.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Linda Röttig, Merz'in açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Röttig, "Şansölye Merz'in açıklamaları bizde şaşkınlık oluşturdu ve öfkelendirdi. Hiçbir bilgisi olmadan taraftarları genel olarak ofsayta düşürüyor ve futbolun güvenlik durumuyla ilgili gerçeklerle uyuşmayan bir resim çiziyor." ifadelerini kullandı.

Röttig, statlardaki yasakları uygulama yetkisinin kulüplerin elinden almak için yoğun baskı yapanların kendi parti arkadaşları olması nedeniyle Merz'in kulüplere yönelik talebinin etkisiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Merz, popülist sloganları sorgulamadan benimsemek yerine 'düşman taraftar imajı' algısının ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dernek temsilcisi, taraftarlara yönelik giderek artan ve sertleşen polis müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek gidişatın değişmesi gerektiğini söyledi. Bu çerçevede polise kimlik takma zorunluluğu ve silah taşıma yasağı gibi tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Röttig, Merz'in açıklamalarının derneğin yıllık toplantısında gündeme alınacağını da kaydetti.