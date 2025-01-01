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Almanya'da Vize Başvuruları Artık Dijital Ortamda

Almanya, vize müracaatlarını dijital ortama taşıyarak başvuruları hızlandıracak. 167 vize merkeziyle 28 kategoride başvuru yapılabilecek.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:18
Almanya'da Vize Başvuruları Artık Dijital Ortamda

Almanya'da Vize Süreci Dijitalleşiyor

Almanya için vize müracaatları artık dijital ortamdan yapılabilecek. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, bugün itibarıyla ulusal vize prosedür portalı üzerinden dünya çapında dijital başvuru sağlanıyor.

Dünya Genelinde Dijital Dönüşüm

Almanya, dünya genelindeki 167 vize merkezinde dijital bir dönüşüm gerçekleştirerek, vize başvurularını 28 kategori üzerinden online olarak kabul etmeye başladı. Bu yenilik, uzun posta teslimat sürelerinden tasarruf sağlarken, bekleme sürelerini de önemli ölçüde kısaltacak.

Bakan Baerbock’tan Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yapılan bu yeniliğin arkasındaki sebepleri şöyle açıkladı: "Her yıl en az 400 bin kalifiye eleman açığı bulunan ülkemizde, en iyi yeteneklerin evrak yoğunluğu ve uzun bekleme süreleri ile ülkemize yardım etmelerini engellememeliyiz." Baerbock, dijital vize prosedürünü uzun süredir talep edilen gerçek bir idari devrim olarak niteledi.

Başvuru Süreci

Vize başvuruları, oluşturulan internet sitesi üzerinden Almanca veya İngilizce dillerinde yapılabilecek. Bu sayede, başvuru yapanların süreci daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlaması hedefleniyor.

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