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Almanya'da Yasal İkamet Hakkı Olmayan Türkler Geri Gönderilmiyor

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da yasal ikamet izni olmayan Türklerin geri gönderileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:34
Almanya'da Yasal İkamet Hakkı Olmayan Türkler Geri Gönderilmiyor

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Açıklama

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yalan Haberler

Keçeli, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın ülkemize geri dönüşlerine dair haberler kesinlikle doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin herhangi bir uygulamaya onay verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde Konu Gündeme Gelmedi

Öte yandan, Keçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül'de New York'ta gerçekleşen görüşmede bu konunun gündeme alınmadığını da belirtti.

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