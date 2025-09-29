Almanya'da Yaşlı Çalışan Sayısı 2024'te Rekora Ulaştı

Almanya'da yaşlı çalışan sayısı 2024'te rekor kırdı

Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre 2024 yılında 55 ile 65 yaş arası yaklaşık 7,8 milyon kişi istihdam edildi. Bu rakam, ülkedeki toplam çalışanların %23'üne karşılık geliyor ve kaydedilen en yüksek düzeyi temsil ediyor.

Veriler ve eğilimler

Baby Boomer kuşağının (1946-1964) bu yaş grubuna girmesi, yaşlı çalışan sayısındaki artışın temel nedeni olarak gösteriliyor. Son 10 yılda yaşlı çalışanların oranı yaklaşık %17 seviyesinden %23'e yükseldi. Eğilimin 2025'te de devam etmesi bekleniyor; Şubat 2025'te yaşlı çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 66 bin kişi arttı.

Sektörel dağılım

Yaşlı çalışanlardaki değişim sektörlere göre farklılık gösterdi. Hizmet sektöründe yaşlı çalışan istihdamı artmaya devam ederken, imalat sektöründe hafif bir düşüş görüldü. Kamu yönetiminde yaşlı çalışanların oranı %29 ile özellikle yüksek çıktı. Sağlık sektöründe ise çalışanların beşte birinin gelecek 10 yıl içinde yaş nedeniyle emekli olması bekleniyor.

Analiz ve yetkili değerlendirmesi

Almanya Federal İş Ajansı açıklamasında demografik gelişmelerin iş gücü piyasasında köklü ve uzun vadeli değişikliklere yol açtığı vurgulandı: "Bir yandan nüfus artarken diğer yandan toplumun yaşlanması nedeniyle çalışma çağındaki insan sayısı azalıyor."

BA Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach değerlendirmesinde, yaşlı çalışanların iş gücü piyasasındaki rolünün demografik değişim nedeniyle güçlendiğini belirterek şunları ifade etti: “Yaşlı çalışanlar arasında rekor bir istihdam oranına sahibiz. Uzun vadede rekabet gücünü korumak isteyen şirketler, özellikle deneyimli ve güvenilir yaşlı çalışanlara güveniyor. Ancak yaşlı çalışanların da özellikle işe dönüş dönemlerinde adil fırsatlara ve uygun tekliflere ihtiyacı var.”