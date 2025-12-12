DOLAR
DEM Parti heyeti DEVA Partisi'ni ziyaret etti: Babacan ile 2 saatlik görüşme

DEM Parti heyeti, DEVA Genel Merkezi'nde Ali Babacan ile yaklaşık 2 saat görüşüp barış ve yasal düzenleme konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:09
DEM Parti heyeti DEVA Partisi'ni ziyaret etti: Babacan ile 2 saatlik görüşme

DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Eroldan oluşan DEM Parti heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme, DEM Parti İmralı Heyeti'nin siyasi temasları kapsamında gerçekleşti.

Heyet ile Ali Babacan arasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında DEVA Partisi'nden Ali Babacan ile DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

Babacan: "Yüzde beş ihtimal bile olsa çözüm ve barış için destekleyeceğiz"

Ali Babacan, kendi hazırladıkları rapordan geçtiklerini ve raporu bir-iki gün içinde Meclis Başkanına sunacaklarını belirterek, komisyonun ortak raporunun ortaya çıkacağını söyledi. Babacan, "Yüzde beş ihtimal bile olsa çözüm ve barış için destekleyeceğiz" dedi.

Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında başlattığı sürece partisi olarak ilk desteğin kendisinden geldiğini aktardı. Dışişleri ve AB müzakerecilik görevleri dönemlerinde çatışma süreçlerinin yönetiminde bulunduğunu hatırlatan Babacan, "İklim bozulduğunda sıkıntılar çoğalır" ifadelerini kullanarak heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

DEM Parti: "Umutluyuz, başarılı olacağımıza inanıyoruz"

DEM Parti'li Pelvin Buldan ise DEVA Partisi'nin sürece başından beri önemli katkıları olduğunu vurgulayıp yeni bir aşamaya geçildiğini, birinci aşamanın tamamlandığını ifade etti. Buldan, "Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Barış Yasası’na ihtiyaç var. Bu konuda görüşleri tartıştık bugün" açıklamasında bulundu.

Mithat Sancar toplantıda toplumsal desteği en geniş seviyeye çıkararak gelinen noktadan daha yüksek bir seviyeye nasıl ulaşılacağına dair değerlendirmelerde bulundu. Sancar, "Bizler karşılaşabileceğimiz sıkıntıları toplumsal katılımla aşabileceğimize yürekten katılıyoruz" dedi.

