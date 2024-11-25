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Almanya'da Yeni Sığınak Koruma Planı Geliştiriliyor

Almanya, artan tehditlere karşı sığınak koruma planını hayata geçiriyor. Federal Daireler, koruma düşündükleri alanların tespitine başladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:06
Almanya'da Yeni Sığınak Koruma Planı Geliştiriliyor

Almanya'da Sığınak Koruma Planı Hazırlanıyor

Almanya’da, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi ile İçişleri Bakanlığı tarafından artan tehditler karşısında yeni bir sığınak koruma planı hazırlanıyor.

Tehditler ve Yasal Düzenlemeler

Bild gazetesinin haberine göre, Rus saldırısına karşı birçok ülke, vatandaşlarını korumaya yönelik çeşitli planlar geliştirmekte.

Polonya’nın 2026’dan sonra yeni inşa edilecek evlerde koruma odası bulundurulması şartı getirdiği belirtilirken, Almanya'da mevcut sığınak sayısının azlığı ve inşasının uzun sürmesi sorun teşkil ediyor.

Planın Detayları ve Uygulama

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi, eyaletlerle birlikte Almanya için sığınak koruma planı üzerinde çalışmakta. Bu çerçevede, metro istasyonları dahil olmak üzere evler ve belediye binalarının savaş durumunda koruma alanına dönüşüp dönüşemeyeceği tespit edilecek.

Ayrıca, bu çalışmada en yakın sığınağı gösteren bir mobil uygulama geliştirilmesi planlanıyor. Vatandaşların bodrum katları ve garajlarını sığınak olarak kullanmaya teşvik edilmeleri de hedefleniyor.

Bunun yanı sıra, halkın kendi korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak.

Bakanlık Açıklamaları

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mehmet Ata, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, eyaletlerle koruma alanlarına ilişkin tasarının çerçevesinin oluşturulması gerektiğini ifade ederek, kapsamlı bir koordinasyon sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Tasarının tamamlanmasının zaman alacağını belirtti.

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi’nden yapılan açıklamadaysa, tasarımın önemli noktalarının Haziran ayında düzenlenen İçişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alındığı belirtildi. Şimdi ise ortak çalışma grubunun bu konu üzerinde çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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