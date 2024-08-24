Almanya'daki Bıçaklı Saldırıda Türk Vatandaşları Güvende

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama
Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Solingen şehrinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda Türk vatandaşlarının zarar görmediğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Mevcut bilgilere göre, Solingen'de dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeleri Düsseldorf Başkonsolosluğumuz dikkatle takip etmektedir," ifadelerine yer verildi.
Saldırının Detayları
Solingen'deki şehir festivalinde meydana gelen saldırıda, saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği belirtiliyor.