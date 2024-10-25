Almanya'daki Filistin Yanlısı Gösterilere Yönelik Polis Kısıtlamaları

Uluslararası Af Örgütü'nden Açıklama

Uluslararası Af Örgütü, Almanya'da son aylarda gerçekleştirilen Filistin yanlısı gösterilerin polis tarafından kısıtlandığını bildirdi. Örgüt, bu durumun yanı sıra protestoculara karşı uygulanan şiddet olaylarını da raporuna dahil etti.

Protestolara Yönelik Kısıtlamalar

Açıklamada, protestoların engellenmesine dair örnekler verildi. "Filistin yanlısı suçlar" gerekçesiyle yapılan ev aramaları ve çevreci Greta Thunberg'in katılımıyla gerçekleştirileceği düşünülen bir protesto kampının yasaklanması gibi tedbirlerin, barışçıl gösterilere yönelik baskıyı artırdığı vurgulandı.

Polise Yönelik Eleştiriler

Örgüt, Alman polisinin hukuka aykırı güç kullanımı ve ayrımcı uygulamalarını sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, "Protestolar hiçbir zaman Müslüman karşıtı ırkçılık veya şiddet yoluyla bastırılmamalıdır" denildi.

İhlallerin Araştırılması Talebi

Çeşitli olaylar ayrıntılı şekilde rapor edildi; Berlin’de protestoculara köpeklerle müdahale edilmesi, tekerlekli sandalyedeki bir adamın sürüklendiği bir durum ve 11 yaşındaki bir çocuğun Filistin bayrağı taşırken polisten kaçmaya çalışması gibi vakalar örnek gösterildi. Ayrıca, hastanelik olan bir göstericinin tıbbi müdahalenin geciktirilmesi gibi hadiselerin de yaşandığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Raporu

Birleşmiş Milletler Fikir ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan'ın, devletlerin protestoları "Filistinli gruplara karşı orantısız ve ayrımcı şekilde" bastırma eğiliminde olduğuna dair değerlendirmeleri aktarıldı. Khan, Almanya'daki kısıtlamaların "en sert" engellemeler arasında yer aldığını belirtti.

Sonuç olarak, bağımsız ve tarafsız soruşturmaların yapılması talep edildi ve Müslüman, Arap karşıtı ırkçılığın bu ihlallerdeki rolüne dikkat çekildi.