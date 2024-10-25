DOLAR
34,28 -0,12%
EURO
37,19 -0,13%
ALTIN
3.010,87 -0,02%
BITCOIN
2.332.712,83 0,25%

Almanya'daki Filistin Yanlısı Gösterilere Yönelik Polis Kısıtlamaları

Uluslararası Af Örgütü, Almanya'da Filistin yanlısı gösterilere yönelik kısıtlamaları ve insan hakları ihlallerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:44
Almanya'daki Filistin Yanlısı Gösterilere Yönelik Polis Kısıtlamaları

Uluslararası Af Örgütü'nden Açıklama

Uluslararası Af Örgütü, Almanya'da son aylarda gerçekleştirilen Filistin yanlısı gösterilerin polis tarafından kısıtlandığını bildirdi. Örgüt, bu durumun yanı sıra protestoculara karşı uygulanan şiddet olaylarını da raporuna dahil etti.

Protestolara Yönelik Kısıtlamalar

Açıklamada, protestoların engellenmesine dair örnekler verildi. "Filistin yanlısı suçlar" gerekçesiyle yapılan ev aramaları ve çevreci Greta Thunberg'in katılımıyla gerçekleştirileceği düşünülen bir protesto kampının yasaklanması gibi tedbirlerin, barışçıl gösterilere yönelik baskıyı artırdığı vurgulandı.

Polise Yönelik Eleştiriler

Örgüt, Alman polisinin hukuka aykırı güç kullanımı ve ayrımcı uygulamalarını sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, "Protestolar hiçbir zaman Müslüman karşıtı ırkçılık veya şiddet yoluyla bastırılmamalıdır" denildi.

İhlallerin Araştırılması Talebi

Çeşitli olaylar ayrıntılı şekilde rapor edildi; Berlin’de protestoculara köpeklerle müdahale edilmesi, tekerlekli sandalyedeki bir adamın sürüklendiği bir durum ve 11 yaşındaki bir çocuğun Filistin bayrağı taşırken polisten kaçmaya çalışması gibi vakalar örnek gösterildi. Ayrıca, hastanelik olan bir göstericinin tıbbi müdahalenin geciktirilmesi gibi hadiselerin de yaşandığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Raporu

Birleşmiş Milletler Fikir ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan'ın, devletlerin protestoları "Filistinli gruplara karşı orantısız ve ayrımcı şekilde" bastırma eğiliminde olduğuna dair değerlendirmeleri aktarıldı. Khan, Almanya'daki kısıtlamaların "en sert" engellemeler arasında yer aldığını belirtti.

Sonuç olarak, bağımsız ve tarafsız soruşturmaların yapılması talep edildi ve Müslüman, Arap karşıtı ırkçılığın bu ihlallerdeki rolüne dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa'da Müslüman Olmanın Zorluğu: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi Artıyor
2
Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Süregelen Protestolar
3
Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
4
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
5
Rize'de Heyelan İncelemesi: Milletvekili Avcı, Derecik Köyü'nde Durumu Değerlendirdi
6
Bakan Güler'den Kritik Mesajlar: Türkiye Hiçbir Tehdide Boyun Eğmeyecek
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SAHA EXPO 2024 Açıklamaları

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu