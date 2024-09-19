Almanya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Emine ve Umut Can Çoban İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Yangında Hayatını Kaybeden Anne ve Oğul İçin Tören

Almanya'nın Eberswalde kentinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban için Berlin Şehitlik Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Acılı Baba Törenin Merkezindeydi

Yangında eşini ve çocuğunu kaybeden Eyüp Çoban, cenaze namazı sırasında duygusal anlar yaşadı. Törende ayakta durmakta güçlük çektiği gözlemlenen Çoban'ın acısı katılımcıları derinden etkiledi.

Berlin Din Hizmetleri Ataşesi'nin Açıklamaları

Cenaze töreninde konuşan Emre Şimşek, olayın Türk toplumunu üzdüğünü belirtti. Şimşek, bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını umduklarını vurgulayarak, toplumun yetkililerden beklentisinin kamuoyunun bilgilendirilmesi olduğunu kaydetti.

Kundaklama Şüphesi Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Brandenburg Eyalet Savcılığı, Eberswalde'deki yangın sonrası kundaklama olasılığı üzerine inceleme başlattı. Yangının 14 Eylül tarihinde, Friedrich-Ebert Caddesi üzerinde yer alan çok katlı bir apartmanda çıktığı belirtildi. Yangın sonucunda Emine Çoban ve oğlu Umut Can hayatlarını kaybetti, dördü ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban için Berlin Şehitlik Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Eyüp Çoban (ortada) namaz esnasında güçlükle ayakta durabildi.

Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban için Berlin Şehitlik Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Eyüp Çoban (ortada) namaz esnasında güçlükle ayakta durabildi.

Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban için Berlin Şehitlik Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Eyüp Çoban (ortada) namaz esnasında güçlükle ayakta durabildi.