Almanya'dan Barış Konferansı Çağrısı

Barış İçin Yeni Bir Adım

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna'daki çatışmaları sonlandırmak amacıyla, Rusya'nın da yer alacağı uluslararası bir barış konferansına destek verdi.

Önemli Görüşmeler

Scholz, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği son görüşmelerde yeni bir barış konferansının olasılığını değerlendirdiklerini belirtti. Scholz; "Kesinlikle başka bir barış konferansı olacak. Volodimir ve ben, bu konferansa Rusya'nın da dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Barış İçin Zamanı Değerlendirme

Şansölye Scholz, mevcut savaş durumundan çıkış yollarını araştırmaları gerektiğini belirterek, "Barışa daha hızlı ulaşmanın yollarını tartışmalıyız." ifadesini kullandı. Geçtiğimiz haziran ayında İsviçre'de düzenlenen ilk barış konferansında Rusya davet edilmemişti ve bu toplantıya 90'dan fazla ülke katılarak, 80 ülke ortak bildiriyi desteklemişti.