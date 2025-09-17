Almanya'dan İran'a Net Çağrı: Güven Tesisi ve IAEA Denetimi Bekleniyor

Wadephul: Üçlü tutum ve BM koordinasyonu devam ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Federal Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında İran'dan güven tesis etmesini beklediklerini açıkladı.

Wadephul, yaptığı konuşmada İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

İngiltere, Fransa ve Almanya olarak İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasından yükümlü olduklarını vurgulayan Wadephul, 'Bu, kendi çıkarımız, bölgedeki çıkarımız ve özellikle İran tarafından tehdit edilen İsrail devleti için üstlendiğimiz bir sorumluluktur.' dedi.

Wadephul, görüşmelerin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleriyle yakın koordinasyon içinde yapıldığını kaydetti.

İran'dan görüşme teklifleri bulunduğunu aktaran Wadephul, 'Ancak burada şunu söylemek isterim; Alman hükümeti İran'dan güven tesis etmesini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'da arazide denetim yapmasına izin vermesini bekliyor.' diye konuştu.

İran'ın nükleer silah edinmesi halinde Körfez bölgesinde yeni bir silahlanma sarmalının başlaması ihtimaline dikkat çeken Wadephul, bunun her koşulda engellenmesi gerektiğini vurguladı.

'Almanya kararlı ve net kalacak.' diyen Wadephul, ülkesinin Fransa ve İngiltere ile ortak tutuma sahip olduğunu ve bu tutumu BM'de uygulayacaklarını belirtti.