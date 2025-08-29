Almanya'dan İran'daki Vatandaşlara Tahliye Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısı yayımladı

Alman hükümeti, nükleer programı nedeniyle İran'a karşı İngiltere ve Fransa ile yaptırım kararı alınmasının ardından, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bir seyahat uyarısı yayımlandığı ve Alman vatandaşlarının İran'ı derhal terk etmelerinin istendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Tahran'daki Alman Büyükelçiliğinin şu anda yalnızca sınırlı konsolosluk hizmeti sağladığı vurgulandı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma imkânı sağlayan snapback mekanizmasının işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi (BMGK)'ne başvurmuştu.